У словацьких Татрах через лісові пожежі евакуюють туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Словаччині, у високогір'ї Високих Татр, площа лісової пожежі зросла до 30 гектарів. Туристів евакуюють з зони можливої небезпеки.Про це повідомляє УНН з посиланням на Аktuality.sk.
Епіцентр пожежі розташований в районі пункту Кежмарске-Жляби, розташованого на висоті близько 900 метрів. Гасіння пожежі ускладнюється важкодоступною гірської місцевості.
"Збройні сили постійно готові до розгортання в рамках внутрішньої кризи на користь громадян Словацької республіки", - повідомили у Міністерстві оборони.
У боротьбі з вогнем задіяні понад 50 рятувальників, добровільні дружини, спецтехніка і авіація. Пожежа розповсюдилася через суху вітряну погоду.
Як повідомляв УНН, загрози перекидання лісової пожежі, що спалахнула сьогодні у Військовому лісгоспі поблизу смт Гончарівське Чернігівської області на неселені пункти немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Нагадаємо, що загорання лісової підстилки, з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження, на території Чернігівського Військового лісгоспу, поблизу смт Гончарівське виникло 3 травня о 11:45.
Станом на 15:10 площа горіння лісової підстілки на території військового лісгоспу у Чернігівській області збільшилася з 10 до 20 га, для гасіння вогню задіяно пожежну авіацію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області.