В словацких Татрах из-за лесного пожара эвакуируют туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Словакии, в высокогорье Высоких Татр, площадь лесного пожара выросла до 30 гектаров. Туристов эвакуируют из зоны возможной опасности. Про этом сообщает УНН со ссылкой на Аktuality.sk.
Эпицентр пожара расположен в районе пункта Кежмарске-Жлябы, расположенного на высоте около 900 метров. Тушение пожара осложняется труднодоступной горной местности.
"Вооруженные силы постоянно готовы к развертыванию в рамках внутреннего кризиса в пользу граждан Словацкой республики", - сообщили в Министерстве обороны.
В борьбе с огнем задействованы более 50 спасателей, добровольные дружины, объекты и авиация. Пожар распространился через сухую ветреную погоду.
Как сообщал УНН, угрозы опрокидывания лесного пожара, вспыхнувшего сегодня в Военном лесхозе вблизи пгт Гончаровское Черниговской области на неселенные пункты нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Напомним, что возгорание лесной подстилки, с переброской огня на молодые хвойные насаждения, на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи пгт Гончаровское произошло 3 мая в 11:45.
По состоянию на 15:10 площадь горения лесной подстилки на территории военного лесхоза в Черниговской области увеличилась с 10 до 20 га, для тушения огня задействовано пожарную авиацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Черниговской области.