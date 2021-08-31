У Словаччині греблю забруднило невідомою речовиною. Вона пофарбувала місцевих лебедів в чорний колір
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Невідома речовина потрапила у воду Гричовської греблі на північному заході Словаччини, пише УНН з посиланням на Noviny.sk.
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Дачники з цього району побоюються за тварин, які тут мешкають. Тому вони викликали фахівців, які намагаються з'ясувати, хто винен у забрудненні водойми.
Жителі міста Жиліна помітили, що вода, що тече біля їх будиночків, зовсім інша. "Виглядає дуже погано, вранці жирна масляна пляма поширилося на ширину 3-4 метра", - сказав місцевий садівник.
Найбільше їх вразив вигляд лебедів, які тут плавають. "Вранці, до дев'яти годин були чисто білими, тепер до обіду шиї у них чорні", - додав садівник.
Забруднення греблі на річці Ваг було перевірено інспектором з навколишнього середовища та іншими посадовцями.
"Словацьке водогосподарство взяло проби, і його акредитована лабораторія проведе аналіз... Погіршення якості води проявляється у вигляді зміни кольору та масляними плямами, характерними для нафтопродуктів, але не мають типового запаху", - сказав голова Словацької екологічної інспекції Ян Єнчо.
Лише за результатами лабораторних досліджень стане ясно, яка речовина потрапила в Гричовське водосховище. Якщо екологічній інспекції вдасться з'ясувати, хто стоїть за забрудненням води на Гричовській греблі, винуватець може бути оштрафований на суму до 165 тисяч євро.
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