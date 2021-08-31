В Словакии плотина загрязнилась неизвестным веществом. Она покрасила местных лебедей в черный цвет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Неизвестное вещество попало в воду Гричовской плотины на северо-западе Словакии, пишет УНН со ссылкой на Noviny.sk.
Детали
Дачники из этого района опасаются за животных, которые здесь живут. Поэтому они вызвали специалистов, которые пытаются выяснить, кто виноват в загрязнении водоема.
Жители города Жилина заметили, что вода, текущая у их домиков, совсем другая. "Выглядит очень плохо, утром жирное масляное пятно распространилось на ширину 3-4 метра", - сказал местный садовник.
Больше всего их поразил вид лебедей, которые здесь плавают. "Утром, до девяти часов были чисто белыми, теперь к обеду шее у них черные", - добавил садовник.
Загрязнение плотины на реке Ваг было проверено инспектором по окружающей среде и другими должностными лицами.
"Словацкое водное хозяйство взяло пробы, и его аккредитованная лаборатория проведет анализ... Ухудшение качества воды проявляется в виде изменения цвета и масляных пятен, характерных для нефтепродуктов, но не имеют типичного запаха", - сказал глава Словацкой экологической инспекции Ян Енчо.
Только по результатам лабораторных исследований станет ясно, какое вещество попало в Гричовское водохранилище. Если экологической инспекции удастся выяснить, кто стоит за загрязнением воды на Гричовской плотины, виновник может быть оштрафован на сумму до 165 тысяч евро.
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