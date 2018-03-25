У Слідкомі РФ уточнили дані про загиблих у результаті пожежі в Кемерово

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово загинули троє дітей і жінка, ще 26 осіб постраждали. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Попередньо відомо про чотирьох загиблих, в тому числі трьох дітей і одну жінку, які перебували в момент пожежі в дитячій ігровій кімнаті, а також 26 осіб звернулися, або були госпіталізовані до медичних закладів міста. В той же час співробітниками МНС роботи по ліквідації вогню і порятунку людей тривають", - повідомила Петренко.

Повідомляється, що тіла жертв виявили в ігровій кімнаті. Вони загинули від отруєння продуктами горіння. Всього евакуювали понад 100 відвідувачів ТЦ.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу, яке вже передано в Центральний апарат СК. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в російському місті Кемерово загорівся торговий центр, раніше повідомлялося про чотирьох загиблих дітей.

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