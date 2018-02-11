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У СК РФ заявили, що екіпаж Ан-148 не повідомляв про несправності літака перед падінням

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Повідомлень про несправності літака від екіпажу Ан-148 не надходило. Про це повідомила офіційний представник СК Росії Світлана Петренко, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

“На даний момент встановлено, що ніяких повідомлень про несправності повітряного судна від екіпажу не надходило”, — сказала Петренко.

Вона додала, що криміналісти приступили до огляду із застосуванням новітньої техніки.

“Розкид фрагментів літака і тіл загиблих пасажирів займає велику територію, радіус становить не менше одного кілометра”, — наголосила Петренко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що пілот літака Ан-148 повідомив авіадиспетчерів про несправності і повинен був здійснити аварійну посадку в Жуковському.

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