У сирійському Хан-Шейхуні був використаний зарин

“Хоча подальші деталі лабораторних аналізів надійдуть пізніше, проте вже отримані результати аналізів безперечні”, — заявив А.Узюмджю.

Тим часом місія зі встановлення фактів ОЗХЗ продовжує проводити інтерв’ю та збирати докази. За словами А.Узюмджю, команда місії готова вирушити до Хан-Шейхуна, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Того ж дня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що найближчими днями французькі спецслужби нададуть докази того, що до хімічної атаки у Хан-Шейхуні були причетні сили сирійського президента Башара Асада.