У сирійському Хан-Шейхуні був використаний зарин
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ, OPCW) має “незаперечні” докази того, що під час газової атаки 4 квітня у сирійському місті Хан-Шейхун був використаний зарин або подібна речовина. Про це свідчать результати лабораторних аналізів біомедичних зразків, зібраних у десятьох жертв, повідомив у середу, 19 квітня, генеральний директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Хоча подальші деталі лабораторних аналізів надійдуть пізніше, проте вже отримані результати аналізів безперечні”, — заявив А.Узюмджю.
Тим часом місія зі встановлення фактів ОЗХЗ продовжує проводити інтерв’ю та збирати докази. За словами А.Узюмджю, команда місії готова вирушити до Хан-Шейхуна, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Того ж дня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що найближчими днями французькі спецслужби нададуть докази того, що до хімічної атаки у Хан-Шейхуні були причетні сили сирійського президента Башара Асада.