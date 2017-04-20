В сирийском Хан-Шейхуне был использован зарин

“Хотя дальнейшие детали лабораторных анализов поступят позже, однако уже полученные результаты анализов бесспорные”, — заявил А.Узюмджю.

Между тем миссия по установлению фактов ОЗХО продолжает проводить интервью и собирать доказательства. По словам А.Узюмджю, команда миссии готова отправиться в Хан-Шейхуне, как только это позволит ситуация безопасности.

В тот же день министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что в ближайшие дни французские спецслужбы предоставят доказательства того, что к химической атаке в Хан-Шейхуне были причастны силы сирийского президента Башара Асада.