В сирийском Хан-Шейхуне был использован зарин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО, OPCW) имеет “неоспоримые” доказательства того, что во время газовой атаки 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун был использован зарин или подобное вещество. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных анализов биомедицинских образцов, собранных в десяти жертв, сообщил в среду, 19 апреля, генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Хотя дальнейшие детали лабораторных анализов поступят позже, однако уже полученные результаты анализов бесспорные”, — заявил А.Узюмджю.
Между тем миссия по установлению фактов ОЗХО продолжает проводить интервью и собирать доказательства. По словам А.Узюмджю, команда миссии готова отправиться в Хан-Шейхуне, как только это позволит ситуация безопасности.
В тот же день министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что в ближайшие дни французские спецслужбы предоставят доказательства того, что к химической атаке в Хан-Шейхуне были причастны силы сирийского президента Башара Асада.