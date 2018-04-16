У сирійській Думі почалися сутички: є жертви

Сутички спалахнули в кварталі Ер-рахмані. За словами місцевих жителів, в одному з розташованих там будинків до звільнення міста розміщувався великий арсенал бойовиків.

Як повідомляв УНН, 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматакі на Думу.