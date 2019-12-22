У Сирії затримали підозрюваних в причетності до теракту в Стокгольмі

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Двоє громадян Таджикистану, підозрюваних у причетності до теракту в столиці Швеції Стокгольмі в 2017 році, перебувають у сирійській в’язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і шведський канал TV4.