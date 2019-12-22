Безпілотники атакували нафтогазові об'єкти в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Невідомі безпілотники здійснили синхронні атаки на урядові нафтогазові об'єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і сирійське агентство SANA.
Атаки завдали шкоди нафтопереробному заводу в місті Хомс, а також двом газопереробних підприємств в різних частинах однойменної провінції.
У міністерстві відзначили, що в результаті атак на об'єктах почалася пожежа. Прибулі на місце рятувальники приступили до ремонтних робіт. Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.
Сирія стикається з серйозною нестачею палива на тлі західних санкцій. Крім того, більшість нафтових родовищ країни залишаються на територіях, контрольованих курдськими озброєними формуваннями. У свою чергу, місто Хомс і прилеглі до нього райони знаходиться під контролем сирійського уряду з 2017 року.
Нагадаємо, у Сирії через авіаудар сил Асада загинули сім осіб.