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У Сирії внаслідок вибуху загинули військові США та Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Один американський та один британський військовий загинули, підірвавшись на саморобній міні в Сирії. Про інцидент, що стався напередодні в північносирійському місті Манбідж, повідомили 30 березня в американському та британському оборонних відомствах. За даними Пентагону, ще п'ятеро військових міжнародної антитерористичної коаліції отримали поранення, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Жодних інших подробить про цей випадок ні в міноборони США, ані в прес-службі міжнародної антитерористичної коаліції не повідомили. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за інцидент. На сьогоднішній день кількість американських військових, що загинули з 2014 року, беручи участь у операціях проти терористичного угруповання “Ісламська держава” на Близькому Сході, сягнула 14 осіб.

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Сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США протидіють ІД з літа 2014 року, коли до рук ісламістів потрапили значні території в Сирії та Іраку. Підтримку силам міжнародної коаліції надають також і німецькі військово-повітряні сили, що здійснюють вильоти з розвідувальною метою з авіабази в Йорданії.

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Тим часом напередодні, 29 березня, президент США Дональд Трамп виступаючи в Ричфілді (штат Огайо) заявив про скоре виведення американських військових із Сирії, не уточнивши при цьому, коли саме це може відбутися.

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