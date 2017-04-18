У Сімферополі розпочалося судове засідання у справі журналіста М.Семени
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні у Залізничному районному суді Сімферополя в анексованому Росією Криму розпочалось чергове судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого звинувачують у закликах до “порушення територіальної цілісності Російської Федерації”. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Як зазначає видання, адвокат журналіста Олександр Попков повідомив, що в ході сьогоднішнього судового засідання у справі Миколи Семени має відбутися допит свідків.
“Ті всі свідки з боку обвинувачення, які з’являлися на суд, вже допитані. Решта — вже двічі на суд не з’являлися”, — розповів про судовий процес Микола Семена.
Видання наголошує, що журналіст сподівається, що суд прислухається до доводів адвокатів.
“Ми наполягаємо, що в цій справі дійсно немає складу злочину, тому що все здійснювалося відповідно до Конституції, норм свободи слова, закону про пресу. І журналіст, більш того, мав право в рубриці "точка зору“ висловити свої думки і позицію. З нашої точки зору жодна держава не може жодному журналісту і простому громадянину в цьому заважати, або переслідувати його за думки”, — сказав М.Семена.
Як повідомляв УНН, справа стосовно М.Семени була порушена навесні минулого року. За версією обвинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам М.Семена наполягає, що реалізовував своє право на “свободу вираження поглядів”.