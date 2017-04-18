В Симферополе началось судебное заседание по делу журналиста М.Семены

Как отмечает издание, адвокат журналиста Александр Попков сообщил, что в ходе сегодняшнего судебного заседания по делу Николая Семены предстоит допрос свидетелей.

"Те все свидетели со стороны обвинения, которые появлялись на суд, уже допрошены. Остальные - уже дважды на суд не появлялись", - рассказал о процессе Николай Семена.

Издание отмечает, что журналист надеется, что суд прислушается к доводам адвокатов.

"Мы настаиваем, что в этом деле действительно нет состава преступления, потому что все осуществлялось в соответствии с Конституцией, норм свободы слова, закона о печати. И журналист, более того, имел право в рубрике "точка зрения" выразить свои мысли и позицию. С нашей точки зрения ни одно государство не может ни одному журналисту и простому гражданину в этом мешать, или преследовать его за мысли", - сказал М.Семена.

Как сообщал УНН, дело в отношении М.Семены была нарушена весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам М.Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободу слова".