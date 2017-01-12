У Сімферополі померло 10 ув’язнених через недбалість медпрацівників - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Кримськотатарський активіст Емір-Усеїн Куку за час перебування у в’язниці на території окупованого Криму нарахував 10 смертей ув’язнених через недбалість медичних працівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кримський адвокат Еміль Курбединов, передає УНН.
"Правозахисник Емір-УсеїнКукуза час перебування у в'язниці-СІЗО Сімферополя нарахував 10 смертей ув'язнених, яким вчасно не була надана медична допомога!", - написав він.
Як повідомляв УНН, засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" зможуть звинувачувати у захопленні влади в Росії.