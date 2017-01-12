В Симферополе умерло 10 заключенных из-за халатности медработников - адвокат

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12 марта, 19:49 • 103776 просмотра

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12 марта, 15:33 • 133236 просмотра

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12 марта, 14:19 • 118002 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114826 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130421 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144720 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Киев • УНН

 • 7132 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Крымскотатарский активист Эмир-Усеин Куку за время пребывания в тюрьме на территории оккупированного Крыма насчитал 10 смертей заключенных из-за халатности медицинских работников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

"Правозащитник Эмир-Усеин Куку за время пребывания в тюрьме-СИЗО Симферополя насчитал 10 смертей заключенных, которым вовремя не была оказана медицинская помощь!", - Написал он.

Как сообщал УНН, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" смогут обвинять в захвате власти в России.

Украинские Национальные Новости

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