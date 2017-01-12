В Симферополе умерло 10 заключенных из-за халатности медработников - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Крымскотатарский активист Эмир-Усеин Куку за время пребывания в тюрьме на территории оккупированного Крыма насчитал 10 смертей заключенных из-за халатности медицинских работников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Правозащитник Эмир-Усеин Куку за время пребывания в тюрьме-СИЗО Симферополя насчитал 10 смертей заключенных, которым вовремя не была оказана медицинская помощь!", - Написал он.
Как сообщал УНН, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" смогут обвинять в захвате власти в России.