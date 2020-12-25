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У січні та лютому доставка пенсій відбуватиметься за тарифом 2020 року – Укрпошта

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Укрпошта у січні та лютому 2021 року доставлятиме пенсії за тарифом 2020 року, за цей час з профільними міністерствами буде обговорено нові тарифи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

У січні та лютому доставка пенсій відбуватиметься за тарифом 2020 року – Укрпошта

"Укрпошта продовжить дію поточного договору із доставки пенсій у січні та лютому за тарифами 2020 року і продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік. Цю пропозицію національного поштового оператора прийняв Пенсійний фонд України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пенсіонерам протягом двох перших місяців 2021 року будуть виплачені та доставлені пенсії за звичним графіком.

"В компанії сподіваються, що укладаючи додаткову угоду, Пенсійний Фонд публічно заявить про дозвіл пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування до Укрпошти із банків, особливо в тих населених пунктах, де закриваються їх відділення, а електронний цифровий підпис там не працює", - додали у повідомленні.

За інформацією компанії, наразі пропозиції Укрпошти опрацьовуються у профільних міністерствах і підприємство очікує на їх рішення.

Як повідомляв УНН раніше, "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня 2021 року, якщо Кабінет міністрів України не розгляне питання оплати доставки пенсій.

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