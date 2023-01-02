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У Швейцарії побито січневий рекорд спеки для північної частини Альп

Київ • УНН

 • 679880 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Швейцарія зафіксувала найвищі січневі температури на північ від Альп у неділю: термометри досягли 20,2 градуса за Цельсієм у місті Делемон, передає УНН.

У Швейцарії побито січневий рекорд спеки для північної частини Альп

Деталі

MeteoSwiss, національна метеорологічна та кліматична служба Швейцарії, повідомила, що січневі рекорди тепла зареєстрували на кількох станціях моніторингу на північній стороні гірського хребта Альп через теплі вітри з південного заходу.

"Вперше 20 градусів тепла у січні на північній стороні Альп!", - йдеться в повідомленні.

Агентство повідомило, що температура 20,2°C, зареєстрована в Делемоні, була викликана м'яким південно-західним вітром у поєднанні з ефектом фена - сухим, теплим, низхідним вітром з підвітряного боку гірського хребта.

Наприкінці року температура в Делемоні коливалася більш ніж на 16 градусів вище за середній показник 1991-2020 років.
Делемон - столиця північно-західного регіону Юра, що межує з Францією.

Доповнення

Попередній січневий температурний рекорд Швейцарії для півночі Альп становив 19,4 C, зафіксований 12 січня 1993 року у Люцерні.

Найвища січнева температура, коли-небудь зареєстрована у Швейцарії, становила 24,0 і була зареєстрована на південній стороні Альп у районі Тичино, 1944 року в Лугано та 2007 року в Локарно-Монті.

У крихітному князівстві Ліхтенштейн, сусідньому зі Швейцарією, у неділю температура досягла 20,0, побивши рекорд 22 січня 1997 року.

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