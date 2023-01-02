В Швейцарии побит январский рекорд жары для северной части Альп

Детали

MeteoSwiss, национальная метеорологическая и климатическая служба Швейцарии, сообщила, что январские рекорды тепла зарегистрировали на нескольких станциях мониторинга на северной стороне горного хребта Альп из-за теплых ветров с юго-запада.

"Впервые 20 градусов тепла в январе на северной стороне Альп!", – говорится в сообщении.

Агентство сообщило, что температура 20,2°C, зарегистрированная в Делемоне, была вызвана мягким юго-западным ветром в сочетании с эффектом фена – сухим, теплым, нисходящим ветром с подветренной стороны горного хребта.

В конце года температура в Делемоне колебалась более чем на 16 градусов выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Делемон – столица северо-западного региона Юра, граничащая с Францией.

Дополнение

Предыдущий январский температурный рекорд Швейцарии на севере Альп составлял 19,4 C, зафиксированный 12 января 1993 года в Люцерне.

Самая высокая январская температура, когда-либо зарегистрированная в Швейцарии, составляла 24,0 и была зарегистрирована на южной стороне Альп в районе Тычино, 1944 года в Лугано и 2007 года в Локарно-Монте.

В крохотном княжестве Лихтенштейн, соседнем со Швейцарией, в воскресенье температура достигла 20,0, побив рекорд 22 января 1997 года.