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У Штатах продали найдорожчу пляшку вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Під час благодійного аукціону в американському місті Новий Орлеан пляшку вина продали за 350 тисяч доларів, пише The Daily Meal, передає УНН.

Таку суму таємний покупець зі штату Міссурі заплатив за вино, зроблене з винограду сорту каберне-совіньон врожаю 2015 року. Його зробив винороб Джессі Кац - один з наймолодших керівників виноробної компанії в США. Він відомий тим, що робить напої для голлівудських знаменитостей.

Таким чином, пляшка спиртного стала найдорожчим проданим коли-небудь вином в світі.

Як повідомляв УНН, виробництво вина в світі впало до 50-річного мінімуму.

При цьому, за словами експерта Безуглого, "винна криза" в ЄС і, як наслідок, зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривають "вікно можливостей" для нарощування експорту вина такими країнами як Грузія, Молдова і Україна.

"Думаю, що "винна європейська криза" це шанс для виробників з країн СНД наростити експортні позиції, вийти на нові ринки, завоювати свого споживача. Для цього, звичайно, ми повинні запропонувати Європі якість та ексклюзивність. І у нас це є", - повідомив експерт.

Додамо, що вино Мадера від українського бренду "Коктебель" потрапило в перелік кращих вин світу.

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