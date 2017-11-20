В Штатах продали самую дорогую бутылку вина

Такую сумму тайный покупатель из штата Миссури заплатил за вино, сделанное из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года. Его произвел винодел Джесси Кац - один из самых молодых руководителей винодельческой компании в США. Он известен тем, что делает напитки для голливудских знаменитостей.

Таким образом, бутылка спиртного стала самым дорогим проданным когда-либо вином в мире.

Как сообщал УНН, производство вина в мире упало до 50-летнего минимума.

При этом, по словам эксперта Безуглого, "винный кризис" в ЕС и, как следствие, рост цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывают "окно возможностей" для наращивания экспорта вина такими странами как Грузия, Молдова и Украина.

"Думаю, что "винный европейский кризис" это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - сообщил эксперт.

Добавим, что вино Мадера от украинского бренда "Коктебель" попало в перечень лучших вин мира.