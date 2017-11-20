В Штатах продали самую дорогую бутылку вина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время благотворительного аукциона в американском городе Новый Орлеан бутылку вина продали за 350 тысяч долларов, пишет The Daily Meal, передает УНН.
Такую сумму тайный покупатель из штата Миссури заплатил за вино, сделанное из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года. Его произвел винодел Джесси Кац - один из самых молодых руководителей винодельческой компании в США. Он известен тем, что делает напитки для голливудских знаменитостей.
Таким образом, бутылка спиртного стала самым дорогим проданным когда-либо вином в мире.
Как сообщал УНН, производство вина в мире упало до 50-летнего минимума.
При этом, по словам эксперта Безуглого, "винный кризис" в ЕС и, как следствие, рост цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывают "окно возможностей" для наращивания экспорта вина такими странами как Грузия, Молдова и Украина.
"Думаю, что "винный европейский кризис" это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - сообщил эксперт.
Добавим, что вино Мадера от украинского бренда "Коктебель" попало в перечень лучших вин мира.