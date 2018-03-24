У штабі показали наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки

“Так, 23 березня, за результатами фотофіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі міста Авдіївка противник вів з населеного пункту Спартак у період з 13:20 по 14:20, застосовуючи міномети 120 калібру. Зокрема, зафіксовано влучання боєприпасів у господарські будівлі та присадибні ділянки мирних мешканців садового товариства „Персик“, розташованого у районі залізничного перегону Авдіївка — Донецьк. На цих ділянках частково зруйновано дачні будинки, пошкоджено огорожу”, — повідомили у штабі.

Ніхто з місцевих жителів не постраждав. Про обстріл поінформовано СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, 23 березня бойовикі двічи із 120-мм мінометів обстріляли житлові квартали Авдіївки.