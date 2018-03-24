В штабе показали последствия обстрелов боевиками Авдеевки

"Так, 23 марта, по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре города Авдеевка противник вел из населенного пункта Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 калибра. В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, поврежден забор", - сообщили в штабе.

Никто из местных жителей не пострадал. Об обстреле проинформировали СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНН, 23 марта боевики дважды с 120-мм минометов обстреляли жилые кварталы Авдеевки.