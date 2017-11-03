У Штабі блокади торгівлі з ОРДЛО заявили про наміри блокувати снеки Рибалки

“Будь-яка торгівля із агресором, із окупантом є протизаконною. Тим більше, що Порошенко сам видав цей наказ і заборонив таку торгівлю з ОРДЛО. Тому ми будемо діяти на повних законних підставах, ми будемо протидіяти цьому.

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Указу Президента мають дотримуватися всі. В першу чергу - такі державні мужі, як народні обранці. Бо там не тільки Рибалка цим займається (бізнесом, - ред.), там і Королевська має свій бізнес. Ніяких виключень не буде, закон рівних для всіх!”, - наголосив боєць.

Нагадаємо, корпорація S.Group випускає насіння "Semki", горішки "Козацька слава", фіcташкі "Мачо", сухарики, чіпси тощо.

СБУ розслідує факти торгівлі компаній корпорації S.Group з ОРДЛО. В рамках кримінального провадження вже були затримані та арештовані окремі менеджери корпорації.

Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).

Додамо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group в Криму і окупованому Донецьку вперше були зафіксовані журналістами ще в кінці 2016 року.