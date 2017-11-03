У Штабі блокади торгівлі з ОРДЛО заявили про наміри блокувати снеки Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Торгівля з окупантами є незаконною, і тут не повинно бути жодних виключень, тим паче для нардепів. Про це УНН заявив представник Штабу блокади торгівлі з окупантами, боєць батальйону Донбас із позовним Дикий, коментуючі дані про торгівлю з ОРДЛО снеками S.Group (що належить родині нардепа від “Радикальної партії” Сергія Рибалки).
“Будь-яка торгівля із агресором, із окупантом є протизаконною. Тим більше, що Порошенко сам видав цей наказ і заборонив таку торгівлю з ОРДЛО. Тому ми будемо діяти на повних законних підставах, ми будемо протидіяти цьому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ назвали дистриб'юторів, через яких компанії С.Рибалки торгують з ОРДЛО
Указу Президента мають дотримуватися всі. В першу чергу - такі державні мужі, як народні обранці. Бо там не тільки Рибалка цим займається (бізнесом, - ред.), там і Королевська має свій бізнес. Ніяких виключень не буде, закон рівних для всіх!”, - наголосив боєць.
Нагадаємо, корпорація S.Group випускає насіння "Semki", горішки "Козацька слава", фіcташкі "Мачо", сухарики, чіпси тощо.
СБУ розслідує факти торгівлі компаній корпорації S.Group з ОРДЛО. В рамках кримінального провадження вже були затримані та арештовані окремі менеджери корпорації.
Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).
Додамо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group в Криму і окупованому Донецьку вперше були зафіксовані журналістами ще в кінці 2016 року.