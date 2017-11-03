В штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили о намерениях блокировать снеки Рыбалки

"Любая торговля с агрессором, с оккупантом является противозаконной. Тем более, что Порошенко сам выдал этот приказ и запретил такую ​​торговлю с ОРДЛО. Поэтому мы будем действовать на полных законных основаниях, мы будем противодействовать этому.

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Указы Президента должны соблюдать все. В первую очередь - такие государственные мужи, как народные избранники. Там не только Рыбалка этим занимается (бизнесом, - ред.), Там и Королевская имеет свой бизнес. Никаких исключений не будет, закон равен для всех!", - подчеркнул боец.

Напомним, корпорация S.Group выпускает семячки "Semki", орешки "Казацкая слава", фиcташки "Мачо", сухарики, чипсы и тому подобное.

СБУ расследует факты торговли компаний корпорации S.Group с ОРДЛО. В рамках уголовного производства уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.

Также напомним, что ранее СМИ опубликовали данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

Добавим, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.