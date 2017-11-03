В штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили о намерениях блокировать снеки Рыбалки

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62256 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131066 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108008 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108548 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101264 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105933 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102760 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили о намерениях блокировать снеки Рыбалки

В штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили о намерениях блокировать снеки Рыбалки

Киев  •  УНН

 • 13757 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Торговля с оккупантами является незаконной, и здесь не должно быть никаких исключений, тем более для нардепов. Об этом УНН заявил представитель Штаба блокады торговли с оккупантами, боец батальона Донбасс с позывным Дикий, который прокомментировал данные о торговле с ОРДЛО снеками S.Group (принадлежащими семье нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки).

"Любая торговля с агрессором, с оккупантом является противозаконной. Тем более, что Порошенко сам выдал этот приказ и запретил такую ​​торговлю с ОРДЛО. Поэтому мы будем действовать на полных законных основаниях, мы будем противодействовать этому.

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Указы Президента должны соблюдать все. В первую очередь - такие государственные мужи, как народные избранники. Там не только Рыбалка этим занимается (бизнесом, - ред.), Там и Королевская имеет свой бизнес. Никаких исключений не будет, закон равен для всех!", - подчеркнул боец.

Напомним, корпорация S.Group выпускает семячки "Semki", орешки "Казацкая слава", фиcташки "Мачо", сухарики, чипсы и тому подобное.

СБУ расследует факты торговли компаний корпорации S.Group с ОРДЛО. В рамках уголовного производства уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.

Также напомним, что ранее СМИ опубликовали данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

Добавим, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.

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