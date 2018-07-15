У Шотландії парапланерист пролетів над курортом Трампа з протестним плакатом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка через те, що той на параплані пролетів над курортом Тернберрі президента США Дональда Трампа, розгорнувши в польоті протестний плакат, повідомляє поліція Шотландії. 55-річний чоловік був заарештований, передає УНН з посиланням на видання Metro.
Плакат, який чоловік розгорнув над полем для гольфу Трампа, гласить: "Трамп: залишається бажати кращого". Акція була організована "Грінпіс" незабаром після прибуття президента в готель в Ейрширі. Затриманий є учасником організації.
Приводом для арешту стала заборона на польоти в зоні навколо курорту.
Нагадаємо, в п’ятницю 14 липня Президент США Дональд Трамп завершив робочий візит до Великої Британії.