У Шотландії парапланерист пролетів над курортом Трампа з протестним плакатом

Плакат, який чоловік розгорнув над полем для гольфу Трампа, гласить: "Трамп: залишається бажати кращого". Акція була організована "Грінпіс" незабаром після прибуття президента в готель в Ейрширі. Затриманий є учасником організації.

Приводом для арешту стала заборона на польоти в зоні навколо курорту.

Нагадаємо, в п’ятницю 14 липня Президент США Дональд Трамп завершив робочий візит до Великої Британії.