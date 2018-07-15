В Шотландии парапланерист пролетел над курортом Трампа с протестным плакатом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Правоохранители задержали мужчину за то, что тот на параплане пролетел над курортом Тернберри президента США Дональда Трампа, развернув в полете протестный плакат, сообщает полиция Шотландии. 55-летний мужчина был арестован, передает УНН со ссылкой на издание Metro.
Плакат, который мужчина развернул над полем для гольфа Трампа, гласит: "Трамп: остается желать лучшего". Акция была организована "Гринпис" вскоре после прибытия президента в отель в Эйршире. Задержанный является участником организации.
Поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта.
Напомним, в Пятница 14 июля Президент США Дональд Трамп завершил рабочий визит в Великобританию.