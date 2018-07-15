В Шотландии парапланерист пролетел над курортом Трампа с протестным плакатом

Плакат, который мужчина развернул над полем для гольфа Трампа, гласит: "Трамп: остается желать лучшего". Акция была организована "Гринпис" вскоре после прибытия президента в отель в Эйршире. Задержанный является участником организации.

Поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта.

Напомним, в Пятница 14 июля Президент США Дональд Трамп завершил рабочий визит в Великобританию.