У Шостці вранці стався вибух, він не пов'язаний з воєнними діями - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Шостці в Сумській област вранці стався вибух, однак він не пов'язаний з воєнними діями. Травмовано співробітників одного з підприємств міста. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями. Є травмовані люди, співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем», - написав Живицький.
Доповнення
Раніше Живицький повідомляв, що на Сумщині після тихої ночі почалися ворожі обстріли у кількох громадах. Також голова ОВА написав, що вранці "у Шостці пролунав вибух", однак згодом видалив цю частину повідомлення.