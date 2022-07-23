У Шостці вранці стався вибух, він не пов'язаний з воєнними діями - голова ОВА

Цитата

«Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями. Є травмовані люди, співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем», - написав Живицький.

Доповнення

Раніше Живицький повідомляв, що на Сумщині після тихої ночі почалися ворожі обстріли у кількох громадах. Також голова ОВА написав, що вранці "у Шостці пролунав вибух", однак згодом видалив цю частину повідомлення.