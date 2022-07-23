В Шостке утром произошел взрыв, он не связан с военными действиями - глава ОВА

Цитата

«Утренний взрыв в Шостке не связан с военными действиями. Есть травмированные люди, сотрудники одного из предприятий города, ситуация под контролем», – написал Живицкий.

Дополнение

Ранее Живицкий сообщал, что в Сумской области после тихой ночи начались вражеские обстрелы в нескольких громадах. Также глава ОВА написал, что утром "в Шостке раздался взрыв", однако позже удалил эту часть сообщения.