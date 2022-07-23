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В Шостке утром произошел взрыв, он не связан с военными действиями - глава ОВА

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В Шостке в Сумской области утром произошел взрыв, однако он не связан с военными действиями. Травмированы сотрудники одного из предприятий города. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«Утренний взрыв в Шостке не связан с военными действиями. Есть травмированные люди, сотрудники одного из предприятий города, ситуация под контролем», – написал Живицкий.

Дополнение

Ранее Живицкий сообщал, что в Сумской области после тихой ночи начались вражеские обстрелы в нескольких громадах. Также глава ОВА написал, что утром "в Шостке раздался взрыв", однако позже удалил эту часть сообщения.

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