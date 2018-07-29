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У Сербії застрелили екс-адвоката Слободана Мілошевича

У Сербії застрелили екс-адвоката Слободана Мілошевича

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У столиці Сербії Белграді застрелили адвоката Драгослава Огняновича, який захищав на Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. Про це з посиланням на сербську поліцію повідомляє DW, передає УНН.

За даними правоохоронців, Огняновича застрелили пізно ввечері 28 липня, біля його будинку. Його 26-річний син також був поранений під час стрілянини. Поліція розшукує нападника.

Огнянович був членом юридичної групи захисту Мілошевича під час його судового процесу в Гаазі на початку 2000-х років.

Процес завершився тим, що Мілошевич помер у в'язниці від серцевого нападу в березні 2006 року. В результаті вирок так і не був винесений, а справу щодо екс-глави Югославії було закрито. Адвокат Огнянович також захищав відомих сербських політичних діячів.

Нагадаємо, у 2015 році парламент Косово затвердив створення воєнного трибуналу для перевірки звинувачень в адресу колишніх повстанців Армії Визволення Косово, яким інкримінують причетність до здійснення військових злочинів.

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