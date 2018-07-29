В Сербии застрелили экс-адвоката Слободана Милошевича
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В столице Сербии Белграде застрелили адвоката Драгослава Огняновича, который защищал на Международном трибунале по бывшей Югославии бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. Об этом со ссылкой на сербскую полицию сообщает DW, передает УНН.
По данным правоохранителей, Огняновича застрелили поздно вечером 28 июля, возле его дома. Его 26-летний сын также был ранен во время стрельбы. Полиция разыскивает нападавшего.
Огнянович был членом юридической группы защиты Милошевича во время его судебного процесса в Гааге в начале 2000-х годов.
Процесс завершился тем, что Милошевич умер в тюрьме от сердечного приступа в марте 2006 года. В результате приговор так и не был вынесен, а дело в отношении экс-главы Югославии было закрыто. Адвокат Огнянович также защищал известных сербских политических деятелей.
Напомним, в 2015 году парламент Косово утвердил создание военного трибунала для проверки обвинений в адрес бывших повстанцев Армии Освобождения Косово, которым инкриминируют причастность к совершению военных преступлений.