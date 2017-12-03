У селищі на Донеччині виявили небезпечні боєприпаси
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Небезпечні боєприпаси, які знаходились у покинутому будинку прифронтовій Миколаївці, виявили правоохоронці спільно з військовослужбовцями та співробітниками СБУ. Відкрито кримінальне провадження. Повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області, передає УНН.
РПГ- 22 та більше тисячі набоїв різних калібрів знаходились на підлозі покинутого будинку. Аби небезпечні предмети не створили загрози, на місці також працювали вибухотехніки. Наразі правоохоронці встановлюють, власника арсеналу.
Нагадаємо, 7 гранат та більше 500 набоїв різного калібру намагався перевезти через мобільний блокпост у Великій Новосілці мешканець Волинської області. Небезпечний вантаж було вилучено.
Як повідомляв УНН, майже 140 набоїв різного калібру, пістолет, гранати, сигнальні та димові шашки ховав у власному будинку 28-річний житель Покровська.