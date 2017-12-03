В поселке Донецкой области обнаружили опасные боеприпасы
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Опасные боеприпасы, которые находились в заброшенном доме прифронтовой Николаевки, обнаружили правоохранители совместно с военнослужащими и сотрудниками СБУ. Открыто уголовное производство. Сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.
РПГ- 22 и более тысячи патронов различных калибров находились на полу заброшенного дома. Чтобы опасные предметы не создали угрозы, на месте также работали взрывотехники. Сейчас правоохранители устанавливают, владельца арсенала.
Напомним, 7 гранат и более 500 патронов различного калибра пытался перевезти через мобильный блокпост в Великой Новоселке житель Волынской области. Опасный груз был изъят.
Как сообщал УНН, почти 140 патронов различного калибра, пистолет, гранаты, сигнальные дымовые шашки прятал в своем доме 28-летний житель Покровска.