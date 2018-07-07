У Санта-Барбарі три тисячі людей евакуювали через пожежу

Причиною великої пожежі стали високі температури і посилення вітру. На даний момент вона поширилася на площі приблизно 25-30 га, пожежникам вдалося локалізувати близько 5% загоряння.

Відзначається, що був введений режим надзвичайної ситуації на регіональному рівні. Пожежа зруйнувала близько 20 будинків і сільськогосподарських будівель на території округу.

У Харкові, у ніч на 7 липня, у п’ятиповерховому житловому будинку за адресою: Індустріальний район, проспект Олександрівський, 87, евакуйовано 85 мешканців будинку. За інформацією рятувальників, по прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить хол та коридор на 4-му поверсі п’ятиповерхового будинку коридорного типу. Площа пожежі склала близько 80 кв.м. Мешканці квартир на 4-му поверсі не могли самостійно покинути власні помешкання та з вікон просили про допомогу.