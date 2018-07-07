В Санта-Барбаре три тысячи человек эвакуировали из-за пожара

Причиной крупного пожара стали высокие температуры и усиление ветра. На данный момент он распространился на площади примерно 25-30 га, пожарным удалось локализовать около 5% возгорание.

Отмечается, что был введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Пожар разрушил около 20 домов и сельскохозяйственных построек на территории округа.

В Харькове, в ночь на 7 июля, в пятиэтажном жилом доме по адресу: Индустриальный район, проспект Александровский, 87, эвакуированы 85 жильцов дома. По информации спасателей, по прибытию к месту пожара было установлено, что горит холл и коридор на 4-м этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь пожара составила около 80 кв.м. жители квартир на 4-м этаже не могли самостоятельно покинуть собственные помещения и из окон просили о помощи.