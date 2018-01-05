У Саакашвілі заявили, що його сьогодні хочуть допитати щодо подій біля Жовтневого палацу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні має прибути на допит щодо подій біля Жовтневого палацу 17 грудня. Про це повідомляє прес-служба політика, передає УНН.
“Сьогодні (5 січня), об 11:50 в Печерському РУВС, Хрещатик, 29, Михайло Саакашвілі прибуде на допит у якості свідка провокації біля Жовтневого палацу”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 17 грудня в Києві пройшов “Марш за імпічмент” за участю Міхеіла Саакашвілі і його прихильників. Хода завершилася біля Майдану Незалежності, де був організований мітинг. За даними поліції, в акції взяли участь близько 2 тис. осіб.
Після мітингу Саакашвілі з групою прихильників відправився до Жовтневого палацу. Там хотіли розгорнути штаб. У приміщенні в цей час проходив концерт. Правоохоронці заблокували вхід в будівлю. Між сторонами відбулися зіткнення.
Сам Саакашвілі пізніше назвав події під Жовтневим палацом провокацією.