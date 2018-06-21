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У Румунії сталися сутички між активістами і правоохоронцями, є затримані

Київ • УНН

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БУХАРЕСТ-КИЇВ. 21 червня. УНН. У Румунії близько 5 тисяч людей протестували на площі Вікторія в Бухаресті проти поправок до кримінально-процесуального кодексу, є затримані, передає УНН з посиланням на RomaniaTV.

Повідомляється, що люди заблокували рух, також відбувалися сутички між співробітниками правоохоронних органів і демонстрантами, після того як частина з них прорвала кордон силовиків і сіла на асфальт.

Відомо, що 8 людей були затримані жандармами і доставлені до відділку. За даними румунських ЗМІ, серед затриманих був і німецький журналіст Пол Вагнер.

Люди почали розходиться після 23:00.

Відзначимо, що протести проходили і в інших містах Румунії.

Проект закону про попровки до кримінально-процесуального кодексу, запропонований коаліцією PSD-ALDE-UDMR, був прийнятий в понеділок увечері палатою депутатів після декількох годин дебатів. Політичні сили PNL і USR оголосили, що оскаржать закон в конституційному суді країни.

Нагадаємо, у Румунії 500 прокурорів звернулися до конституційного суду на підтримку антикорупційного прокурора.

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