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У Румунії стався землетрус: поштовхи могли відчути на Одещині

У Румунії стався землетрус: поштовхи могли відчути на Одещині

Київ • УНН

 • 20347 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Напередодні зареєстровано у Румунії землетрус магнітудою 4,4, який могли відчути на Одещині в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю ДКА.

Деталі

Землетрус зафіксовано 16 січня о 15:43.

Джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 138 км.

"Землетрус може відчуватись в окремих населених пунктах південно-західної частини Одеської області, проте не несе загрози для населення", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Протягом 2022 року з території Румунії було зареєстровано землетрус 07 січня, з магнітудою 4,0.

Додамо, у січні було зареєстровано землетруси у Закарпатській області.

Українські Національні Новини

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