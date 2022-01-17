У Румунії стався землетрус: поштовхи могли відчути на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Напередодні зареєстровано у Румунії землетрус магнітудою 4,4, який могли відчути на Одещині в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю ДКА.
Деталі
Землетрус зафіксовано 16 січня о 15:43.
Джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 138 км.
"Землетрус може відчуватись в окремих населених пунктах південно-західної частини Одеської області, проте не несе загрози для населення", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Протягом 2022 року з території Румунії було зареєстровано землетрус 07 січня, з магнітудою 4,0.
Додамо, у січні було зареєстровано землетруси у Закарпатській області.