У Румунії сьогодні обирають президента
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Румунії у неділю, 24 листопада, проходить другий тур виборів президента країни. Основними суперниками є чинний президент Клаус Йоганніс, який є представником Націонал-ліберальної партії (НЛП), та колишня прем'єрка Віоріка Денчіле, яка представляє соціал-демократів, повідомляє УНН із посиланням на Deutche Welle.
У першому турі Йоганніс здобув перемогу, набравши 36 відсотків проти 24 відсотків Денчіле. Як зазначає агентство dpa, аналітики прогнозують, що він переможе і у другому турі.
Нагадаємо, що Клаус Йоганніс відомий своєю проєвропейською позицією. Його партія прийшла до влади в країні на початку листопада, коли парламент оголосив уряду соціал-демократів на чолі із Денчіле вотум недовіри. Її уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС.
Новий румунський прем'єр Людовік Орбан сподівається на переобрання Йоганніса на другий строк, щоб продовжити курс чинного президента на боротьбу з корупцією у Румунії.
Нагадаємо, в Румунії стартувала початкова конференція з підготовки українсько-американського навчання Sea Breeze-2020.