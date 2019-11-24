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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40024 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107971 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107235 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118195 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147547 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148120 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Румынии сегодня выбирают президента

В Румынии сегодня выбирают президента

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Румынии в воскресенье, 24 ноября, проходит второй тур выборов президента страны. Основными соперниками являются действующий президент Клаус Йоганнис, который является представителем Национал-либеральной партии (НЛП), и бывший премьер Виорика Денчиле, которая представляет социал-демократов, сообщает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

В первом туре Йоганнис одержал победу, набрав 36 процентов против 24 процентов Денчиле. Как отмечает агентство dpa, аналитики прогнозируют, что он победит и во втором туре.

Напомним, что Йоганнис известен своей проевропейской позицией. Его партия пришла к власти в стране в начале ноября, когда парламент объявил правительству социал-демократов во главе с Денчиле вотум недоверия. Ее правительству предъявляли некомпетентность, отсутствие государственных инвестиций и недостаточное использование имеющихся средств ЕС.

Новый румынский премьер Людовик Орбан надеется на переизбрание Йоганниса на второй срок, чтобы продолжить курс действующего президента на борьбу с коррупцией в Румынии.

Напомним, в Румынии стартовала начальная конференция по подготовке украинско-американских учений Sea Breeze-2020.

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