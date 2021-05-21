У Ростовській області РФ у колекторі стався викид метану: загинули 10 осіб

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Інцидент стався в селищі Дмітріадовка Некліновського району. Всього, за даними ТАСС, в колекторі працювали 14 осіб — п’ятьох доставили в лікарню в Таганрозі.

Прокуратура Ростовської області почала перевірку за фактом інциденту. На місце події, крім рятувальників, виїхали слідчі і криміналісти СК. За даними ТАСС, причиною загибелі робітників став викид метану.

Влада міста також уточнила, що кількість постраждалих в результаті НП зросла до восьми.

“За уточненими даними, на 15:30 в результаті аварійної ситуації на очисних спорудах каналізації в селищі Дмітріадовка на насосній станції сирого осаду кількість загиблих збільшилася до 10 осіб. (Госпіталізовано) вісім осіб”, — йдеться в повідомленні на сайті адміністрації міста.

У пресслужбі головного управління МНС Росії по Ростовській області повідомили, що пошукові роботи на місці НП тривають. Задіяна 51 особа, 16 одиниць техніки. На місці працюють психологи МНС.