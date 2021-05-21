В Ростовской области РФ в коллекторе произошел выброс метана: погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Десять человек погибли в коллекторе в Ростовской области, отравившись газом. Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Всего, по данным ТАСС, в коллекторе работали 14 человек — пятерых доставили в больницу в Таганроге.
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту инцидента. На место происшествия, помимо спасателей, выехали следователи и криминалисты СК. По данным ТАСС, причиной гибели рабочих стал выброс метана.
Власти города также уточнили, что число пострадавших в результате ЧП выросло до восьми.
“По уточненным данным, на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек . (Госпитализированы) восемь человек”, — говорится в сообщении на сайте администрации города.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области сообщили, что поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Задействован 51 человек, 16 единиц техники. На месте работают психологи МЧС.