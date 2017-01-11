У Ростові-на-Дону балерина станцювала на морозі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Професійна балерина Ганна Кузнєцова станцювала імпровізований танець у морозну погоду в центрі Ростова-на-Дону у Росії, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
На вулиці при нульовій температурі російська балерина виконала танець під різдвяну композицію "Carol of the bells". Сценою для артистки слугувала прикрашена до новорічних свят центральна вулиця міста.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Москві професійна балерина танцювала при мінус 25°С
Як зазначає автор відео, у Ганни Кузнєцової бойовий характер, і вона професійно відпрацювала свій танець. Опублікований відеоролик одразу ж зібрав чимало "лайків" і переглядів у соцмережах.