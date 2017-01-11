У Ростові-на-Дону балерина станцювала на морозі

На вулиці при нульовій температурі російська балерина виконала танець під різдвяну композицію "Carol of the bells". Сценою для артистки слугувала прикрашена до новорічних свят центральна вулиця міста.

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Як зазначає автор відео, у Ганни Кузнєцової бойовий характер, і вона професійно відпрацювала свій танець. Опублікований відеоролик одразу ж зібрав чимало "лайків" і переглядів у соцмережах.