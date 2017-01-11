В Ростове-на-Дону балерина станцевала на морозе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Профессиональная балерина Анна Кузнецова станцевала импровизированный танец в морозную погоду в центре Ростова-на-Дону в России, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
На улице при нулевой температуре российская балерина исполнила танец под рождественскую композицию "Carol of the bells". Сценой для артистки служила украшенная к новогодним праздникам центральная улица города.
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Как отмечает автор видео, у Анны Кузнецовой боевой характер, и она профессионально отработала свой танец. Опубликованный видеоролик сразу же собрал немало "лайков" и просмотров в соцсетях.