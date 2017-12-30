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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Росії п'яний чоловік в'їхав у натовп, є загиблий

Київ • УНН

 • 8979 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У місті Котово Волгоградської області (Росія) п'яний за кермом в'їхав у натовп людей, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Росії в Волгоградській області, передає УНН.

У Росії п'яний чоловік в'їхав у натовп, є загиблий

“Вночі 30 грудня близько 02-00 год. 34-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем „Форд Фокус“, рухаючись по проїжджій частині вул. Чапаєва, скоїв наїзд на групу людей, що виходили з кафе. В лікарню з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені двоє чоловіків і 35-річна жінка. На місці аварії до прибуття медиків від отриманих травм померла 26-річна місцева жителька”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.264 КК РФ “Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що призвело з необережності до смерті людини”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові на окружній дорозі сталося ДТП, внаслідок чого три людини загинули, ще двоє доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

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