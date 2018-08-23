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У Росії зрівняли в ціні горілку будь-якої міцності

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Мінімальна роздрібна ціна (МРЦ) на горілку будь-якої міцності в Росії з 20 серпня прирівнюється до мінімальної вартості 40-градусної горілки, яка становить 205 рублів за 0,5 л. Відповідний наказ видав Мінфін РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Росії зрівняли в ціні горілку будь-якої міцності

Таким чином, МРЦ горілки міцністю від 37 до 38 градусів зросте на дев’ять рублів за 0,5 л, а горілки міцністю від 38 до 39 градусів — на чотири рублі за 0,5 л. МРЦ більш міцної горілки не зміниться.

Також повідомляється, що мінімальні ціни на алкоголь в РФ встановлюються Мінфіном з 2009 року як захід боротьби з тіньовим виробництвом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні підвищать МРЦ на алкоголь

Експерти відзначають, що попит на більш “слабку” горілку впаде. За даними керівника інформаційного центру Wine Retail Олександра Ставцева, продажі 38-градусного напою зростали, а тепер показники опустяться практично до нуля.

“Причому гіркі настоянки, в яких МРЦ так і залишиться на кілька рублів меншою, цю нішу не заповнять, у них свій покупець і споживачі горілки на настоянку не переключаться”, — сказав він.

У той же час президент Союзу виробників алкогольної продукції Ігор Косарєв вважає, що МРЦ потрібно встановлювати, орієнтуючись на розмір акцизу.

“Оскільки за горілку міцністю 38 градусів виробник сплачує менший акциз, то і МРЦ на таку продукцію повинна бути нижче, а саме 196 рублів за 0,5 літра, як це і було до 20 серпня”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, в Україні прогнозують подорожчання алкогольних напоїв.

Також нагадаємо, Україна за рік не придбала у Росії жодної пляшки горілки.

Причин тому кілька. І одна з них — це висока якість українських брендових алкогольних напоїв.

“Брендова українська горілка відповідає світовим стандартам якості”, — підкреслює директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

З ним солідарний і директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, який стверджує, що переплачувати українцям за іноземну горілку немає ніякого сенсу.

“Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, кращі за українські аналоги. Але якщо йдеться про горілку, то українська продукція посідає високі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff за останній рік отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д.

В цілому саме українська горілка вважається однією з кращих у світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку”, — підкреслив він.

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