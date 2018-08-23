В России уравняли в цене водку любой крепости

Таким образом, МРЦ водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на девять рублей за 0,5 л, а водки крепостью от 38 до 39 градусов - на четыре рубля за 0,5 л. МРЦ более крепкой водки не изменится.

Также сообщается, что минимальные цены на алкоголь в РФ устанавливаются Минфином с 2009 года в качестве меры борьбы с теневым производством.

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Эксперты отмечают, что спрос на более "слабую" водку упадет. По данным руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, продажи 38-градусного напитка росли, а теперь показатели опустятся практически до нуля.

"Причем горькие настойки, в которых МРЦ так и останется на несколько рублей меньше, эту нишу не заполнят, у них свой покупатель и потребители водки на настойки не переключатся", — сказал он.

В то же время, президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев считает, что МРЦ нужно устанавливать, ориентируясь на размер акциза.

"Поскольку за водку крепостью 38 градусов производитель уплачивает меньший акциз, то и МРЦ на такую продукцию должна быть ниже, а именно 196 рублей за 0,5 литра, как это и было до 20 августа", — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в Украине прогнозируют подорожание алкогольных напитков.

Также напомним, Украина за год не приобрела у России ни одной бутылки водки.

Причин тому несколько. И одна из них — это высокое качество украинских брендовых алкогольных напитков.

“Брендовая украинская водка соответствует мировым стандартам качества”, — подчеркивает директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец.

С ним солидарен и директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый, который утверждает, что переплачивать украинцам за иностранную водку нет никакого смысла.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff за последний год получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

В целом именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, — подчеркнул он.