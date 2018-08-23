В России уравняли в цене водку любой крепости
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку любой крепости в России с 20 августа приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за 0,5 л. Соответствующий приказ издал Минфин РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, МРЦ водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на девять рублей за 0,5 л, а водки крепостью от 38 до 39 градусов - на четыре рубля за 0,5 л. МРЦ более крепкой водки не изменится.
Также сообщается, что минимальные цены на алкоголь в РФ устанавливаются Минфином с 2009 года в качестве меры борьбы с теневым производством.
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Эксперты отмечают, что спрос на более "слабую" водку упадет. По данным руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, продажи 38-градусного напитка росли, а теперь показатели опустятся практически до нуля.
"Причем горькие настойки, в которых МРЦ так и останется на несколько рублей меньше, эту нишу не заполнят, у них свой покупатель и потребители водки на настойки не переключатся", — сказал он.
В то же время, президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев считает, что МРЦ нужно устанавливать, ориентируясь на размер акциза.
"Поскольку за водку крепостью 38 градусов производитель уплачивает меньший акциз, то и МРЦ на такую продукцию должна быть ниже, а именно 196 рублей за 0,5 литра, как это и было до 20 августа", — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в Украине прогнозируют подорожание алкогольных напитков.
Также напомним, Украина за год не приобрела у России ни одной бутылки водки.
Причин тому несколько. И одна из них — это высокое качество украинских брендовых алкогольных напитков.
“Брендовая украинская водка соответствует мировым стандартам качества”, — подчеркивает директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец.
С ним солидарен и директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый, который утверждает, что переплачивать украинцам за иностранную водку нет никакого смысла.
“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff за последний год получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.
В целом именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, — подчеркнул он.