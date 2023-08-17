У росії зранку палає: пожежі у волгограді та єкатеринбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У росії сьогодні вранці сталося дві пожежі - на металургійному заводі у волгограді та на недобудові льодової арени в єкатеринбурзі, повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляється, у волгограді сталася пожежа на території металургійного заводу "Червоний жовтень". За інформацією мнс рф, горіла трансформаторна олія на площі 50 квадратних метрів. Пожежу загасили. Постраждалих немає.
У єкатеринбурзі загорілася льодова арена, що будується. За даними мнс рф, на площі 10 кв. м горіли лакофарбові матеріали та утеплювач. Евакуйовано 200 осіб.
Нагадаємо
Вибух на АЗС у Махачкалі у Дагестані, що входить до російської федерації, стався в ніч на 15 серпня. За даними рятувальників 35 людей загинуло, серед них були діти.