У Росії заявили про затримання українця в окупованому Криму

"Напередодні 28-річний українець прибув в пункт пропуску "Джанкой", слідуючи в Україну. При перевірці документів він пред'явив довідку про втрату паспорта, яка не може бути використана в якості підстави для пропуску через держкордон. Чоловік пояснив, що місяць тому прибув до Криму для відвідування знайомої з Ялти, під час перебування втратив свій паспорт", - повідомляє видання.

Відзначається, що прикордонники рекомендували чоловікові звернутися до найближчого представництва України для оформлення свідоцтва на повернення на батьківщину.

"Однак, чоловік прийняв рішення, рухаючись в сторону затоки Сиваш, спробувати перетнути кордон в обхід пунктів пропуску, і непомітно від прикордонників проникнути на територію України. Незважаючи на заходи, що вживаються по потайливому пересуванню на місцевості, зарубіжний гість був затриманий тривожною групою із застосуванням службової собаки", - повідомляє відомство.

Повідомляється, що відносно громадянина України порушено кримінальну справу - "Замах на незаконне перетинання державного кордону РФ".