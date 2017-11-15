В России заявили о задержании украинца в оккупированном Крыму

"Накануне 28-летний украинец прибыл в пункт пропуска "Джанкой", следуя в Украину. При проверке документов он предъявил справку об утере паспорта, которая не может быть использована в качестве основания для пропуска через госграницу. Мужчина пояснил, что месяц назад прибыл в Крым для посещения знакомой из Ялты, во время пребывания у которой потерял свой паспорт", - сообщает издание.

Отмечается, что пограничники рекомендовали мужчине обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину.

"Однако, мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска, и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины. Несмотря на предпринимаемые меры по скрытному передвижению на местности, зарубежный гость был задержан тревожной группой с применением служебной собаки", — сообщает ведомство.

Сообщается, что в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело — "Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ".